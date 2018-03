Jong geleerd ...

DOESBURG - De Stichting Kegelsport Doesburg 2007 wil de kegelsport in Doesburg e.o. graag meer bekendheid geven en met name jongeren interesseren voor deze sport. Kegelaars Diana Baars en Gerard Verstege hebben daarom de hoogste groepen van de basisscholen uit Doesburg en Angerlo uitgenodigd om kennis te komen maken met het kegelen. Een groot aantal leerlingen van groep acht van verschillende scholen heeft de beginselen van het kegelen geleerd, wat heel iets anders dan bowlen bleek te zijn. De baan is bijvoorbeeld veel smaller en het is dan ook niet verwonderlijk dat er vaak naast de baan werd gegooid, wat in kegeltermen een poedel heet. Kegelen vereist concentratie, techniek en oefening. Wonder boven wonder lukte het enkele jongeren zelfs om alle negen kegels om te gooien. Dat dit niet bij allen het geval was in de korte beschikbare tijd, is niet verwonderlijk. De jonge kegelaars hebben deze kennismaking met de sport niet alleen ervaren als een aangename onderbreking van hun lesrooster, maar vonden het bezoek aan het Kegelcentrum Doesborgh ook vooral leuk en leerzaam.