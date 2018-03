Robert de Haan naar Karting Academy

EERBEEK – Karter Robert de Haan gaat dit seizoen de prestigieuze CIK-FIA Karting Academy rijden. Het elfjarige supertalent uit Eerbeek krijgt die mogelijkheid van de Nederlandse autosportfederatie KNAF naar aanleiding van een testdag voor karttalenten op het circuit van Assen.

"Echt supermooi dat ik ben uitgekozen. Ik ben er echt heel blij mee!", aldus Robert. "En ik vind het heel vet dat ik in de Karting Academy voor Nederland mag uitkomen." De Karting Academy is een prestigieus internationaal kampioenschap waaraan de grootste karttalenten uit de hele wereld meedoen. In het kader van het KNAF Talent First-programma steunt de KNAF nu Roberts deelname.

Tijdens de testdag in Assen werden de deelnemers beoordeeld op hun rijkunsten en de snelheid waarmee zij zich aanpasten aan nieuwe omstandigheden. Zo moesten ze de baan ook andersom rijden. Daarbij werd gekeken wie dat het snelst onder controle had. Robert, die de grondbeginselen van het karten leerde bij Kartcentrum Lelystad (KCL), bleek de snelste. "Het ging heel goed. Ik heb geen problemen gehad. Ik vond de baan in Assen ook leuk om op te rijden. Je had er best veel techniek voor nodig."

Twee weken na de test kreeg hij het verlossende telefoontje van de KNAF. Echt verbaasd was hij niet. "Ik had tijdens de test echt een topdag. Maar je moet natuurlijk altijd nog afwachten. Ik was met mijn vader op het circuit van Genk aan de kart aan het sleutelen toen mijn moeder belde om te vertellen dat ik het was geworden."

Natuurlijk speelden bij de uitverkiezing ook zijn prestaties van het afgelopen seizoen een rol. Robert was in 2017 ongekend succesvol in de Minimax-klasse. Zo won hij het Europees kampioenschap, het Nederlands kampioenschap, de rookie-titel in het Nederlands kampioenschap en hij won de Dutch Rotax Max Challenge (het NK-klassement zonder buitenlandse rijders). Bovendien plaatste hij zich voor de Rotax Max Grand Finals, het officieuze wereldkampioenschap voor Rotax Max-rijders. "Ik heb bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. Het was echt een superseizoen."

Roberts eerste race in de Kart Academy wordt begin mei gehouden op het circuit van Salbris in Frankrijk, een baan die hij al kent. "Ik weet precies hoe ik er het beste kan rijden. Maar op een nieuwe baan rijden is ook prima. Dat vind ik juist leuk en normaal gesproken pak ik het rijden op een nieuwe baan snel op." De andere twee races van het kampioenschap worden verreden op de circuits van Lonato (Italië) en Genk (België).

Nu hij ook de Karting Academy gaat rijden, wacht Robert een heel druk seizoen. Hij rijdt namelijk ook het Europees kampioenschap, het Nederlands kampioenschap en het BNL-kampioenschap in de Rotax Max-Junioren-klasse. "Het wordt een druk jaar, maar ik rijd het liefst zo vaak mogelijk. Ik heb er dan ook heel veel zin in!"

Robert de Haan wordt in zijn raceactiviteiten gesteund door: Dennis de Bruin en Dennis Tijs, CRG Tinini Group, Rijvaardigheidscentrum Lelystad, Kartcentrum Lelystad, Repay Payroll/HRM, Start Automagazine, Nedlite, Rally Adventure Store, Eurol Lubricants, Mira Benelux BV, Winning IT, Eurol Lubricants, RHB adviesbureau en Debsports (Debby Hanssen).

Foto: Bas Kaligis