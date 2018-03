Gewijzigd bestemmingsplan Eerbeek vastgesteld

BRUMMEN – Met veertien stemmen vóór en vijf stemmen tegen is het bestemmingsplan voor Eerbeek donderdag vastgesteld door de gemeenteraad van Brummen. De fracties van PvdA, CDA, Lokaal Belang en VVD gaven akkoord, Lokale Partij IPV, D66 en de fractie Alberts stemden tegen het plan.

De VVD-fractie probeerde met acht amendementen en vier moties wijzigingen in het plan aan te brengen. Uiteindelijk zijn er zes aangenomen en twee na een toelichting vanuit het college ingetrokken. Zo wordt 'detailhandel' in het winkelgebied Oranje Nassauplein en in de aanloopgebieden toch toegestaan.

Drie wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op wijzigingsbevoegdheden. Het college heeft de bevoegdheid om voor percelen waarop dit van toepassing is, de planologische functie alsnog te wijzigen. Bijvoorbeeld op het Burgersterrein, in geval het logistiek centrum niet doorgaat. Afgesproken is dat de raad alsnog wordt geraadpleegd over voorgenomen besluiten.

Wat betreft de recreatiewoningen aan de Tullekenweg is nu bepaald dat het in het plan opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht vervalt, zodra de huidige bewoners verhuizen. De gemeenteraad heeft voor de hoek Stuijvenburchstraat-Illinckstraat aangegeven het aantal vierkante meters voor detailhandel aan te passen.

De raad besloot het college ook drie opdrachten mee te geven bij verdere uitwerking van het plan. Zo wil de raad een fonds om de kosten te dekken van aanpassingen aan woningen, in verband met geuroverlast. Ook het historisch belang van de Eerbeekse beek werd vastgelegd.

Het college is verzocht voortvarend actie te ondernemen om de overlast van vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.