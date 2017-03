Burg. de Bruinstraat en Burg. Willemsestraat drie weken dicht

DIEREN - Het verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om de Burgemeester de Bruinstraat en de Burgemeester Willemsestraat tijdelijk af te sluiten van 28 april tot en met 21 mei ligt ter inzage. De afsluiting is nodig in verband met de werkzaamheden voor Traverse Dieren dat onder andere bestaat uit de realisatie van een tunnel onder de N348 en enkele onderdoorgangen. In 2015 zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan. Het totale project is naar verwachting in de loop van 2019 gereed.

Uit een (vervolg-)onderzoek tijdens de uitvoering is gebleken dat de constructie van de huidige weg een diffuus beeld laat zien. In de ondergrond zijn op diverse locaties betonnen elementen gevonden. Hierdoor is het nodig de huidige wegconstructie compleet te vervangen in plaats van asfalt naast de bestaande weg aan te brengen zoals eerst het plan was. Dit heeft veel impact op het uitvoeringsproces wanneer de werkzaamheden ‘in het verkeer’ uitgevoerd gaan worden. Dat zou 24 weken gaan duren waardoor er veel vertraging en zeker ook een hoop irritatie zou ontstaan onder weggebruikers. Daarom kiest de provincie ervoor de weg drie weken af te sluiten, kort en hevig.

De N348 tussen het kruispunt met de Spoorstraat/Wilhelminaweg en de brug over het Apeldoorns Kanaal wordt afgesloten, evenals de N786 tussen het kruispunt met de weg Kattenberg en het kruispunt met de N348. In deze periode is van maandag 15 mei tot en met zondag 21 mei ook de spoorwegovergang Wilhelminaweg voor doorgaand verkeer afgesloten. De gemeente Rheden neemt hiervoor een verkeersbesluit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden verschillende omleidingsroutes aangegeven.

Het lokale verkeer kan tijdens de gehele periode dat de N348 is afgesloten via de Harderwijkerweg Dieren bereiken en verlaten en via de Spoorstraat Dieren zuid bereiken. Van vrijdag 28 april tot en met zondag 14 mei kan het lokale verkeer ook via de Wilhelminaweg Dieren bereiken en verlaten. Daarna gaat de spoorwegovergang Wilhelminaweg dicht.

Er worden omleidingsroutes voor doorgaand en lokaal verkeer ingesteld. De belangrijke omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer Arnhem – Zutphen vice versa loopt via de A348 – N317 – N314. Voor het lokale verkeer Dieren – Zutphen vice versa wordt een omleidingsroute ingesteld via de N786 – N787. De omleidingsroutes binnen Dieren zijn met de gemeente Rheden afgestemd. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de route via de N348 tussen de Harderwijkerweg en de Spoorstraat / Wilhelminaweg mogelijk.

De tekst van het verkeersbesluit is vanaf 15 maart te vinden op de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl. Een kopie van het verkeersbesluit is ook te vinden op het gemeentehuis in De Steeg en het Informatiecentrum Traverse Dieren in Dieren. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift indienen.