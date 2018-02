Sponsor voor Bruvoc-meisjes

BRUMMEN - Het volleybalteam Bruvoc meisjes C2 heeft na de winterstop een nieuwe sponsor voor de wedstrijdkleding gekregen en ook een sponsor die zorgde voor trainingsjacks. Op dinsdagavond 6 februari werd de kleding feestelijk overgedragen aan het team.

De sponsor is Maalderink & Smits, een bekend begrip in Brummen en omstreken. Het bouw- en timmerbedrijf heeft jarenlang het eerste herenteam van Bruvoc gesponsord en heeft nu de overstap gemaakt naar de jeugd. De club is blij met de shirtsponsor voor dit meisjesteam 'met veel talent voor de toekomst'. Via Janine Weitering waren er ook mooie trainingsjacks, gesponsord door Kinderopvang het Kuikentje uit Arnhem.

Na dit alles moest er ook nog een volleybalwedstrijd gespeeld worden. Onder toezicht van een volle tribune en coach Karlijn Bosch werd de wedstrijd tegen Klarenbeek overtuigend met 3-1 gewonnen. Bruvoc heeft ruim tweehonderd leden.

www.bruvoc.nl