Portret Cees Schneiders

LOENEN - Cees Schneiders is het nieuwe gezicht in de promotiecampagne van Visit Brummen - Eerbeek. Een portret van deze actieve vrijwilliger, die zich onder andere inzet in de historische papierfabriek De Middelste Molen in Loenen en Het Oude Klooster in Eerbeek, is te zien op www.visitbrummen-eerbeek.nl.

Cees Schneiders is één van de veertig vrijwilligers, die papierfabriek De Middelste Molen draaiende houdt. De fabriek maakt papier met behulp van de stoommachine en het waterrad. "Mensen vinden het prachtig om te zien hoe papier ontstaat uit poep of uit een oud t-shirt", zegt Schneiders. Kinderen en volwassenen kunnen zelf papier scheppen in diverse workshops van De Middelste Molen en Het Oude Klooster. Een rondleiding is leuk, maar zelf papier scheppen is natuurlijk nog veel leuker. "Daar moeten ze hier voor komen", aldus Cees Schneiders.

Papier is cultuurhistorisch erfgoed van Eerbeek. Vroeger draaiden de raderen van honderden watermolens op volle toeren. Eerbeek had immers schoon en stromend water. Nu is niet alleen het water uit de Eerbeekse beken schoon, maar ook het afvalwater van de papierfabrieken. Industriewater Eerbeek zuivert het afvalwater voor hergebruik en realiseert daarmee één van de circulaire ambities van de papierindustrie.

Bezoekers kunnen genieten van het cultuurhistorische erfgoed met de fietsroute Papier-Hier in Eerbeek, met de wandeling de Bekenstichting en met rondleidingen, demonstraties en workshops van De Middelste Molen en Het Oude Klooster. Meer informatie is verkrijgbaar op de website van Visit Brummen Eerbeek, www.visitbrummen-eerbeek.nl, en bij de VVV winkels, Primera Bosman in Brummen en Boekhandel Hendriks in Eerbeek. Met de promotiefilm over Cees Schneiders nodigt Visit Brummen Eerbeek bezoekers, en zeker ook bewoners, uit om te genieten van Brummen Eerbeek en de directe omgeving.