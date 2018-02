Heidewerkdag Rozendaalse Veld

VELP - De Geërfden van het dorp Velp en de gemeente Rheden organiseren jaarlijks de Heidewerkdag op het Rozendaalse Veld. Dit jaar is de Heidewerkdag op zaterdagochtend 24 februari van 9.00 tot 12.30 uur.

Op de parkeerplaats van het hondenlosloopgebied ten zuiden van het Rozendaalse Veld (Kluizenaarsweg) verzamelen de vrijwilligers zich. Dit jaar is burgemeester Carol van Eert erbij.

Wie het Rozendaalse Veld kent en er wel eens wandelt met de hond, een bijenkast plaats, hardloopt of op een andere manier geniet en wie van werken in de natuur houdt, kan komen helpen tijdens deze heidewerkdag. Trek stevige schoenen en eventueel regenkleding aan. Neem werkhandschoenen mee en als het kan ook een scherpe snoeitang of takkenschaar. Er wordt geëindigd met erwtensoep. Bij gladheid wordt de Kluizenaarsweg afgesloten en gaat de werkdag niet door. Updates zijn te vinden op Facebook en Twitter (@gemeenteRheden.nl).

De heidewerkgroep bestaat uit een vrijwilligersgroep die zich het hele jaar inzet op de heide. Deze groep werkt eenmaal per twee weken op dinsdagochtend. Zij kunnen nieuwe leden goed gebruiken. Aanmelden kan via onderstaande gegevens.

Rozendaalseveld@rheden.nl

Tel. 026 - 4976911