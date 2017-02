Extra sport, cultuur en mediawijsheid op Rhedense basisscholen

GEM.RHEDEN – Rhedense basisscholen kunnen de komende jaren opnieuw rekenen op extra sport, cultuur en mediawijsheid. De gemeente Rheden, Rhedense basisscholen, Sportbedrijf Rheden, Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom gaan namelijk door met de combinatiefunctieregeling. Sinds enkele jaren zijn er combinatiefunctionarissen actief op de basisscholen in Rheden. Zij houden activiteiten of bieden ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en mediawijsheid. De scholen kiezen via een menu zelf de gewenste activiteiten en ondersteuning.

Op het gebied van sport bieden de combinatiefunctionarissen bijvoorbeeld pauze activiteiten, organisatie van een sportdag, kleutergym en ondersteuning van groepsleerkrachten tijdens gym. Voorbeelden van cultuuractiviteiten zijn het organiseren van een museumbezoek, hulp bij het vormgeven van muziekonderwijs, creatieve taallessen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van kunst en cultuur. Bij mediawijsheid maken kinderen kennis met alle ontwikkelingen in de media en techniek van de afgelopen jaren. Zo leren zij onder meer wat internet is, hoe de online wereld eruit ziet, hoe media de werkelijkheid kleurt en de eerste stappen van programmeren.

De samenwerkingsovereenkomst voor de combinatiefunctieregeling liep eind 2016 af en is verlengd tot en met 2019. Naast een bijdrage van het Rijk voor deze landelijke regeling, bekostigen de gemeente en scholengroepen samen de combinatiefuncties.