REGIO – Vorige week maandag hebben de verantwoordelijk wethouders van de gemeenten Wageningen, Renkum, Rozendaal, Arnhem en Rheden de definitieve gebiedsvisie Gelders Arcadië in ontvangst genomen.

Gelders Arcadië is de landgoederenzone die zich over het grondgebied van de vijf gemeenten uitstrekt. De gemeenten hebben in 2011 in een convenant afgesproken dat zij samen willen werken aan de instandhouding en promotie van de zone. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een gezamenlijke gebiedsvisie. De visie kon worden gemaakt met subsidie van de provincie Gelderland en is samen met de gemeenten opgesteld door Elyze Storms, specialist kastelen en landgoederen, Gelders Genootschap, en Theo Reesink, landschapsarchitect Poelmans Reesink Landschapsarchitectenbureau.

De vijf wethouders spraken allemaal grote waardering uit voor de opgestelde visie en de opstellers ervan en hebben afgesproken dat de visie zal worden verwerkt in hun ruimtelijk beleid. De visie is te downloaden via http://www.geldersarcadie.nl/#zien.

In de afgelopen jaren is in het kader van dit samenwerkingsverband een aantal maatregelen op landgoederen gerealiseerd dat bijdraagt aan een betere beleving. Zoals het terras bij De Valkenberg in Rheden. Verder is een gezamenlijk verhalenproject (Geschiedenis in verhalen) en cultureel project (Echo van de Tijd) uitgevoerd. Tenslotte hebben de wethouders afgesproken een gezamenlijk plan te maken om de zone, met de daarin gelegen landgoederen en buitenplaatsen, nog meer onder de aandacht te brengen van het publiek.