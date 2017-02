Volgende fase opknapbeurt Dierens winkelgebied

DIEREN - Vorig jaar werd, gelijktijdig met de uitbreiding en verbouwing van Albert Heijn, het exterieur van het Callunaplein in Dieren opgeknapt. De luifels werden vervangen, het plein opnieuw ingericht en opgefrist. Het ligt er nu weer mooi bij. Het is dan ook tijd voor de volgende fase; het gebied bij beeldengroep de Beren en Diderna. De nieuw aangestelde centrummanager Ben Denekamp gaat een en ander inventariseren en begeleiden. De gemeente Rheden heeft er 9 ton voor klaarliggen.

Ben Denekamp sloot vorig jaar zijn winkel aan het Callunaplein. Geen opvolging voor zijn drogisterij, teruglopende omzet en geen trek het aflopende huurcontact weer voor vele jaren te verlengen waren oorzaken. Hij was naast zijn winkel altijd al actief als adviseur in de retail branche. Een fikse dosis ervaring als bagage dus. Denekamp is inmiddels benoemd als centrummanager en schreef ook al een 'aanvalsplan' met als doel het Dierense winkelcentrum een boost te geven.

Wethouder Nicole Olland verstrekte Denekamp vorige week formeel de opdracht de metamorfose van het tweede deel van het winkelcentrum te begeleiden. Hij gaat daarvoor in gesprek met publiek, bewoners, eigenaren van de winkelpanden en natuurlijk de winkeliers. "We willen een breed gedragen plan", verklaart wethouder Olland. "De centrummanager zal dus met alle betrokkenen gaan praten en uiterlijk 1 mei met een plan komen."

Denekamp kan daarbij gebruik maken van een aanvalsplan, dat hij schreef en in juni 2016 aanbood aan de wethouder. Hij constateert daarin al dat door verschraling van het winkelaanbod het winkelcentrum steeds minder aantrekkelijk wordt voor de consument om er te winkelen. De winkelstand is onder de maat en behoeft volgens hem dan ook een extra impuls. Die zal het bestaande winkelcentrum moeten versterken en een verdere verspreiding van winkels rondom het centrum moeten tegengaan, waardoor er een compact, maar aantrekkelijk centrum zal ontstaan. Hij denk daarbij volgens dat aanvalsplan aan verbetering van het parkeren en de bereikbaarheid, gezelligheid en sfeer, het verplaatsen van de weekmarkt naar het winkelcentrum, meer horeca en digitalisering.

Een deel van de input zal ook komen vanuit de ervaringen die de gemeente Rheden opdeed toen ze in 2014 een pop-up shop opende op het Callunaplein, waar ook het winkelend publiek en de bewoners nadrukkelijk hun visie en wensen met betrekking tot het centrum konden ventileren.

Volgens Ben Denekamp is er een belangrijke rol voor horeca weggelegd. "Terrasmatig heeft ons winkelcentrum niet veel te bieden. Tenminste, het is vooral onzichtbaar. Een mooi terras in de zon kan bijdragen aan het gevoel dat in Dieren ook gewinkeld kan worden. Nu nog is het vooral een koopcentrum, waar je alleen boodschappen doet."

De wethouder denk dat er een betere verbinding tussen het winkelgebied en de weekmarkt op het Ericaplein moet komen. Maar uitgerekend dat terrein wordt niet in de plannen meegenomen.

Foto: Wethouder Nicole Olland gaf vorige week Centrummanager Ben Denekamp de opdracht de tweede fase van het Dierense winkelcentrum een upgrade te geven - foto: Wencel Maresch