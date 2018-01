Restauratie De Commanderij

DOESBURG - In opdracht van het Lalique Museum heeft aannemer Claus in de afgelopen week steigers geplaatst rondom de oostelijke aanbouw en traptoren van De Commanderij in Doesburg. Nu is dit deel van het oude gebouw aan de beurt om te worden gerestaureerd.

De oostelijke aanbouw, gelegen aan de Herenstraat, wordt geschikt gemaakt voor blinde en slechthorende bezoekers aan het Lalique Museum, dat hier na de restauratie naartoe zal verhuizen. Studenten van de HAN vervullen als eindstage een opdracht om het museum extra aantrekkelijk te maken voor deze doelgroep. Door de nieuwe toepassingen in het presenteren van de collectie zal daardoor iedere bezoeker een meer interessante tijd doorbrengen in het museum. Uiteraard is het Lalique Museum op de nieuwe locatie geheel geschikt voor de gebruikers van een rolstoel.

De overgang van het Lalique Museum naar de oude Commanderij is dringend noodzakelijk, omdat de bezoekersaantallen ieder jaar zeer sterk stijgen. Met name de huidige tentoonstelling over Jan Toorop heeft een grote landelijke aantrekkingskracht. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid eveneens het geval zijn bij de aanstaande expositie over Marc Chagall, waarbij veel onbekende particuliere werken getoond zullen worden.

In de voormalige Ridderzaal van het hoofdgebouw wordt straks de vaste collectie van het museum getoond. De middeleeuwse traptoren is op dit moment nog niet toegankelijk. Deze toren zal in de toekomst op bijvoorbeeld Monumentendag te betreden zijn vanuit de zijde van de Herenstraat.

De Commanderij stamt uit het jaar 1286, toen de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) het recht verwierf om pastoors te leveren voor de Doesburgse parochiekerk. Hierdoor vestigt de commandeur van deze orde zich in Doesburg. De Commanderij groeit daarna geleidelijk uit tot een groot complex. In 1416 is sprake van een zaal en aan de Kerkstraat 13 staat tot de afbraak in 1573 een bij het complex behorende kapel. Na de reformatie blijft het complex in handen van de Duitse Orde. De stad kocht in 1657 het gehele complex en heeft het ingericht als weeshuis. Later is het gebouw nog gebruikt als concertzaal, vrijmetselaarsloge, kegelbaan, bioscoop en pannenkoekenrestaurant.

De restauratie van de oostelijke aanbouw en traptoren van het oude Riddergebouw, waar nu aan wordt gewerkt, is mogelijk door een voorziening van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) te Utrecht, die De Commanderij vierhonderd jaar in bezit heeft gehad.