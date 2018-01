Wijnboer wacht met smart op weg

DIEREN – In augustus 2017 werd de nieuwe N348 tussen Ellecom en Dieren in gebruik genomen. Meteen werd de oude Arnhemsestraatweg opgebroken. Wijnboer Youp Cretier zag op dat moment het aantal bezoekers aan zijn wijngaard in Hof te Dieren met zestig procent afnemen. "Het zal je duidelijk zijn dat we niet kunnen wachten tot weer goed bereikbaar zijn."

Veertien seizoenen zijn ze nu bezig, Youp en Riet Cretier. Zij pachten van Stichting Twickel, eigenaren van Hof te Dieren, zo'n twee hectare grond. Daarin realiseerden ze een droom: een biologische wijngaard. "De grootste ommuurde van ons land", vertellen ze trots. De wijngaard ligt op een schitterende plek, de oude muur om het perceel is helemaal opgeknapt en inmiddels staat er een fraai gebouw waarin niet alleen prima wijn wordt gemaakt, maar waar ook proeverijen en andere activiteiten, tot trouwerijen aan toe, plaatsvinden.

"Jaarlijks groeide ons bedrijf, tot tegenwoordig zo'n tienduizend flessen wijn per jaar. Maar 2017 sloten we, voor het eerst in veertien seizoenen, in mineur af", aldus het echtpaar. "De weg ging er uit en het aantal bezoekers droogde vrijwel op. En het erge is: je doet er niets aan. Ondernemersrisico."

Gelukkig is er hoop op verbetering. In april gaat het tunneltje bij Ellecom onder de nieuwe N348 open en is er weer een doorgaande verbinding tussen Dieren en Ellecom voor in ieder geval langzaam verkeer. "Maar de duizenden dagelijkse passanten in auto's zijn we kwijt. Definitief. We proberen goede bebording te realiseren, maar bezoekers moeten toch een lus maken om bij ons te komen. Het is de vraag hoeveel dat er zullen doen."

De nieuwe klinkerweg die momenteel wordt aangelegd, oogt overigens fraai. "Wat dat betreft zijn we hoopvol over het aantal fietsers en wandelaars dat die route zal volgen. Het wordt een schitterende laan, waarover we vanaf het voorjaar weer prima bereikbaar zijn. En dat wordt tijd, want zoals het voorbije half jaar was, redden we het niet nog een seizoen."