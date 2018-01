Nieuw IKC heet Hei & Bos

HOENDERLOO - Tijdens een heel drukke eerste open dag zaterdagmiddag van het nieuwe integrale kindcentrum in Hoenderloo, dat in augustus van dit jaar de deuren zal openen, werd de naam bekend gemaakt. Uit in totaal 45 inzendingen was de suggestie van Marijke de Jongh – Bles gekozen en het centrum heet vanaf nu Integraal Kindcentrum Hei & Bos. Het IKC wordt gevestigd in een deel van de oude basisschool De Kakelhof en wordt een voorziening voor kinderen tot dertien jaar. Basisschool, kinderopvang, VSO en BSO komen onder één dak - Foto: Rob Spelde

