Velps toptalent in Oude Jan Velp

VELP - Het wordt zondag 21 januari vast een bijzondere dag in de Oude Jan in Velp, gelooft voorzitter Martin Idema. "We ontvangen om 15.30 uur niet alleen twee jonge prijswinnaars van de Rhedense Burgemeester de Bruinprijs, maar begroeten ook de pasbenoemde burgemeester van Rheden en zijn echtgenote."

Tijdens dit vijfde concert in de jaarlijkse kamermuziekserie van Stichting Vrienden van de Oude Jan, treden de Velpse broers Frankenberg op. Zij vormen samen met hun, ook al beroemde, ouders het ensemble Mont Franc en spelen werken van onder andere J.S. Bach, G.F. Händel en G.P. Telemann.

De zonen van Peter Frankenberg (barokhobo) en Annika Stjernlöf-Frankenberg (barokcello) werden allebei in Velp geboren. Het luisteren en genieten van barokmuziek hoorde als vanzelfsprekend bij hun opvoeding. En inmiddels zijn de broers Emmanuel (23) en Daniël (27) veelgevraagde musici in binnen- en buitenland.

Klavecinist Emmanuel ontving in oktober de Rabo-Burgemeester de Bruinprijs uit handen van burgemeester Petra van Wingerden in de Grote Kerk in Velp. Het is de culturele aanmoedigingsprijs voor kunstenaars die aan het begin van hun professionele loopbaan staan, een band met de gemeente Rheden hebben en een belofte inhouden voor de toekomst. Enkele jaren eerder, in 2014, ontving zijn broer Daniël (barokviolist) dezelfde prijs.

Emmanuel Frankenberg heeft al door Europa opgetreden met ensembles als Akademie für Alte Musik Berlin, het Orkest van de 18e Eeuw, het Nederlands Symfonieorkest. In 2016 won hij de eerste prijs bij de Internationale Händel Festspiele Göttingen. Daniël Frankenberg heeft tijdens zijn studie in Zwitserland vele concerten kunnen spelen met verschillende orkesten zoals het 21st Century Orchestra, de Basel Sinfonietta en, het Collegium Musicum Luzern. Momenteel studeert hij in Duitsland. Ouders en zonen spelen op oude instrumenten: authentieke instrumenten uit de barok of kopieën daarvan.

De entree tot dit concert bedraagt 10 euro, 8 euro voor Vrienden van de Oude Jan en 5 euro voor houders van een Gelrepas en jongeren tot achttien jaar. Kinderen mogen gratis mee. Kaarten zijn te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter of aan de kerk. Na afloop van het concert staat een gratis drankje klaar voor alle bezoekers.

www.vriendenvandeoudejan.nl