Presentatie over reis naar Spitsbergen

VELP - Martin Idema geeft donderdagavond 19 januari om 19.30 uur in de aula van Nieuw-Schoonoord in Velp een presentatie over zijn reis naar Spitsbergen. Geïllustreerd door prachtige filmbeelden, vertelt hij over zijn tocht met een driemaster langs de kust van Spitsbergen en de belevenissen tijdens de dagelijkse landingen.



Martin en Renske Idema zijn avontuurlijke reizigers. In 2012 reisden zij rond en op Spitsbergen, niet ver meer van de Noordpool, een wens die ontstond nadat zij eerder Antarctica bezochten. Martin Idema laat in zijn film bijzondere beelden zien, zoals van de blauwe vinvis, het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd, van bultruggen, beluga’s, walrussen en ijsberen, maar ook van vele soorten vogels en planten, prachtige landschappen, immense gletsjers en ijsbergen. Naast aandacht voor de natuur krijgen bezoekers interessante informatie over de rol van Nederlanders op Spitsbergen tussen 1596 en vandaag, toegespitst op de walvisvaart en de steenkoolwinning. Toegang: 3,00.