Kringloopwinkel De Waterlelie in bloemenkassen

LOENEN – Een deel van bloemenkassen aan ‘t Hameinde in Loenen zijn sinds kort gevuld met wat ongewone artikelen. Waar voorheen de bloemen, planten en aanverwante artikelen stonden uitgestald staan nu de spullen van Kringloop De Waterlelie. Gabriële Berger heeft daar een kringloopwinkel geopend.

Berger(28) is een enthousiast en gedreven beginnend ondernemer. Zij was na haar studie werkzaam in de horeca maar dat gaf haar geen voldoening. Zij wilde meer voor en met anderen doen en kwam op het idee om een kringloopwinkel te beginnen. Zij zegt een echte fan van het bezoeken van winkels van tweedehands spullen te zijn. Zij zocht een plek om te kunnen starten en plaatste op facebook een oproep. Via, via kwam zij bij Jeroen Berends van de Groenshop Loenen terecht. Hij had nog wat ruimte over in zijn bloemenkassen.

De Waterlelie heeft grote en kleine artikelen voor de woning en daarbij ook nog kinder- en dameskleding. De verkoopruimte is overzichtelijk ingericht. Er is ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Toonbank en kasten zijn door vrienden gemaakt van pallethout.

De nieuwe Loenense ondernemer vindt het belangrijk om te laten zien hoe spullen gebruikt worden:”Ik heb er voor gekozen om mijn artikelen te presenteren in Ikeastijl, dus stoelen met gedekte tafel. Alles is hier te koop. Alles moet schoon en netjes zijn, Ik wil graag horen tot de meer luxe kringloopwinkels”.

Gabriëlle wil de winst van haar kringloopwinkel bestemmen voor Adra Nederland: “Voor de kopers en gevers een prettig idee dat de gelden goed besteed worden. Ik hoop daarom dat de Waterlelie op deze plek een succes mag worden.”