Nieuwe Nederlanders

DE STEEG - Veertien inwoners van de gemeente Rheden ontvingen op 15 december officieel het bewijs van Nederlandse nationaliteit uit handen van burgemeester Petra van Wingerden-Boers. De datum waarop de naturalisatieceremonie plaatsvindt, is niet willekeurig gekozen. 15 december geldt als de landelijke Naturalisatiedag.

Na een toespraak van de burgemeester legden de veertien 14 naturalisandi de verklaring van verbondenheid af en reikte burgemeester Van Wingerden het bewijs van de Nederlandse nationaliteit uit.

In totaal hebben in 2017 43 inwoners (negentien mannen en vierentwintig vrouwen) in de gemeente Rheden de Nederlandse nationaliteit gekregen door een naturalisatie of optie verzoek. Vorig jaar waren dat er 68.