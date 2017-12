Bronckhorst compenseert OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst komt met een subsidie voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) te compenseren van hun dorpshuizen en verenigingsgebouwen.

Wethouder Arno Spekschoor van financiën en belastingen: “De verenigings- en gemeenschapsgebouwen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Met deze ondersteuning willen wij onze waardering tonen voor de inzet van alle vrijwilligers die helpen onze samenleving leefbaar te houden.” Met dit besluit komt het college tegemoet aan een motie van de gemeenteraad waarin het college opdracht kreeg te zoeken naar een vorm van compensatie voor de OZB-heffing voor, (sport)verenigingen, beheerstichtingen en culturele instellingen. Het totale compensatiebedrag is geraamd op € 70.000,-

In september besprak de gemeente dit idee in de vorm van subsidie met verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Zij konden zich vinden in het voorstel. Belangrijk is een laagdrempelige uitvoering. Beoogde verenigingen en instellingen krijgen nog persoonlijk bericht van de gemeente. Daarnaast doet de gemeente vanaf 2018 elk jaar in februari een oproep om de compensatie voor OZB aan te vragen. De aanvraag kan eenvoudig via de website van de gemeente. Binnen drie weken na de aanvraag vindt de beoordeling en uitbetaling plaats.