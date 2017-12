Rhedens Voices United zingt voor Serious Request

RHEDEN - Vier koren uit Arnhem, Dieren, en Westervoort houden op maandagavond 18 december om 20.00 uur een koren-benefietconcert voor Serious Request, onder de naam Voices United. Ze treden op in de Dorpskerk in Rheden.



De koren staan onder leiding van de Rhedense muzikant/dirigent/componist Christan Grotenbreg. Voor de gelegenheid schreef Christan ook een lied, genaamd Reconnect. Rond de tijd dat de deuren van het Glazen Huis in Apeldoorn dicht gaan zullen alle koren dit lied samen zingen, naast een aantal eigen liedjes.

De opbrengst van de avond gaat helemaal naar Serious Request, dat dit jaar in het teken staat van de hereniging van kinderen en hun ouders of familieleden. “Zoveel mogelijk publiek is dus van harte welkom,” lacht Christan. “Maar wij zelf komen ook niet met lege handen. Alle koorleden doen geld in de pot en de professionele band die we hebben ingehuurd wordt helemaal gesponsord. Dat zijn: Jay-P Beijersbergen, Mark Dekkers, Hans Grotenbreg en Han Wouters. Daarnaast is de kerk ook belangeloos beschikbaar gesteld.”

Het lied is speciaal geschreven met het thema van het Glazen Huis. Breng ze weer Samen, in het achterhoofd. Christan Grotenbreg: “De koren gaan het zingen, maar we delen de tekst ook uit. Wie wil mag het meezingen.” De rest van het repertoire dat de koren ten gehore brengen is zeer gevarieerd.

Christan Grotenbreg: “Drie van de koren (Con Brio, Music For All en Christan’s Projectkoor) staan onder mijn leiding. Het vierde koor(On Score van Saskia Huesmann) hoorde van het initiatief en sloot spontaan aan. We hopen dat de hartverwarmende songs die de koren zullen zingen een mooi bedrag opleveren voor Serious Request!”

Entree: een donatie voor Serious Request