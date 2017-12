BMW's in trek bij autokrakers

VELP - De afgelopen weken vonden er verschillende diefstallen uit auto's plaats. In de periode van 4 december 2017 tot op heden zijn er vier autoinbraken geweest. Bij al deze gevallen betroffen het voertuigen van het merk BMW.

Bij de vier auto-inbraken sloegen onbekenden een ruit in. Vervolgens werd het dashboard verwijderd en haalden de daders goederen weg. Zo werd onder andere een stuur, met daarin de airbag, buitgemaakt. Tevens werden er navigatiesystemen en audiosystemen weggenomen.

Staat er een onbekend persoon in de auto van uw buurman te gluren? Hoort u op bijzondere tijdstippen glasgerinkel buiten? Dat is verdacht! Ziet u dit soort situaties, noteer dan het signalement van de verdachten en wanneer mogelijk een kenteken. Bel daarnaast altijd direct 112. De politie kan dan snel ter plaatse zijn om verdachte personen te controleren of op te pakken.