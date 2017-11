Postcodeprijzen in Doesburg

DOESBURG - Een grote verrassing voor achttien deelnemers van de Postcode Loterij in Doesburg. Op postcode 6983 HW (de Blomenbrinck) is de PostcodeStraatprijs gevallen in de oktobertrekking. Woensdag werden zij door prijswinnaar-begeleider Bea Post verrast met de cheque.

De volgende bedragen zijn gewonnen: 50.000 euro (3 winnaars); 25.000 euro (13 winnaars) en 12.500 euro (2 winnaars). Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot en die ging naar Karin en haar man. "Dit komt goed uit zeg! Mijn man is nu bezig met het halen van zijn vaarbewijs. We willen dolgraag een sloepje kopen. Dat kan nu."



In de maand november maakt de Postcode Loterij extra veel deelnemers blij met de PostcodeStraatprijs. Naast de vier reguliere Straatprijzen die de Postcode Loterij elke maand uitreikt, worden in november nog eens 20 extra Straatprijzen uitgereikt. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de Straatprijs Verdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.

Foto:

Een winnares uit Doesburg wordt verrast met de PostcodeStraatprijs-cheque - foto: Bea Post