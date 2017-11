Apeldoorn vraagt aandacht voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

APELDOORN - Van 20 tot 26 november is het de landelijke week tegen kindermishandeling en aansluitend van 27 november - 3 december is het de internationale week zonder geweld. De gemeente Apeldoorn vraagt samen met Veilig Thuis en Moviera aandacht voor deze onderwerpen en organiseert een tentoonstelling samen met de stichting Kunst uit Geweld en Veilig Thuis organiseert een open dag.

De gemeente doet dit omdat dit onderwerp de volle aandacht verdient, zo laat ze weten. Van 20 tot 30 november organiseert stichting Kunst uit Geweld daarom samen met de gemeente een tentoonstelling ‘Kracht uit geweld’. Deze tentoonstelling bestaat uit werken van kunstenaars die zelf in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld of seksueel misbruik. De tentoonstelling is tijdens openingstijden van het stadhuis te bezoeken in het souterrain.

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Jaarlijks hebben 100.000 mensen te maken met seksueel geweld waarvan 90% vrouwen en 10% mannen. Dit onderwerp is momenteel actueler dan ooit door #metoo.

Praten helpt! Want het zet iets in gang. Praten met een ander, of met degene waar zorgen over zijn. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar wanneer we niks doen, verandert er zeker niks. Bij Veilig Thuis kan je advies vragen of een melding doen om geweld binnen een huishouden te stoppen. Bel naar Veilig Thuis. Zij zijn 24/7 bereikbaar op 0800 2000.