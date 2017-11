Velpse Sint Jan Huurman ziet Abraham

VELP - Op zijn zolder ligt nog een oud, maar nog bruikbaar pietenpakje, oranje met zwarte stippen, waarin hij op zijn tiende voor het eerst mee mocht met Sinterklaas. De St. Petrusgroep bezocht destijds met de Sint op 5 december gezinnen in Velp om de kas van de vereniging te spekken.

Het zwart ging alleen met hard boenen van zijn gezicht, maar dat deerde niet. Vanaf dat moment was Jan Huurman ‘verkocht’ en voor eens en voor altijd ‘verslaafd’ aan het Sinterklaasvirus.

Vijftig jaar geleden was er bij scouting geen animo meer en ging hij met, wat later bleek, zelf met zijn grote hobby verder. Vandaag de dag speelt en verhuurt hij Sinterklaas, is hij initiatiefnemer/bestuurslid van de stichting Sinterklaas in Velp en zorgt dat het verhaal van de Goedheiligman levend blijft.

Er is veel gebeurd in de afgelopen vijftig jaar. De herinneringen zijn talloos, maar ook niet allemaal meer terug te halen. De meest recente is die van de oprichting van de stichting Sinterklaas in Velp. Drie jaar geleden dreigde het doek te vallen voor de intocht van St. Nicolaas in het dorp Velp. Zo’n twee maanden voor de intocht van 2014 klopte Jan bij tal van sponsoren aan om bij te dragen aan de toekomst van de intocht, want Velp zonder intocht van de Sint was toch ondenkbaar? De nodige euro’s werden toegezegd door voornamelijk ondernemers, maar ook door de gemeente Rheden, de Rabobank en de Geërfden van Velp. Na een bezoek aan de notaris en het vinden van medebestuursleden, werd de stichting Sinterklaas in Velp een feit. De intocht in Velp was gered. Die redding hield tevens in dat de intocht in Velp op een andere leest geschoeid ging worden. Het werd een intocht bij avond.

Tien jaar geleden stapte hij als de Goedheiligman voor het eerst in een koets die hem door de straten van Velp reed. Dat was zijn grootste wens. De organisatoren destijds kozen voor die koets, maar Jan’s beeld was dat Sinterklaas op een schimmel hoorde. Het vinden van een geschikt paard was niet eenvoudig. In Otterlo werd een prachtig, groot en super mak dier gevonden en, opgegroeid met paarden, was er meteen een klik tussen ruiter en paard. Spijtig, maar dit jaar blijft Americo op stal vanwege een blessure van zijn berijder. Een koets met paarden is dan toch wel weer een oplossing.

Ook in de jaren daarvoor speelde hij Sint op scholen, bij bedrijven en verenigingen. De laatste 15 jaar was hij op de Frederiusschool een graag geziene gast. Met zijn trouwe piet-medewerkers zorgde hij altijd voor een compleet verzorgde 5e decemberochtend; anders dan anders en voor elke leeftijdsgroep een pasklaar programma.

Sinds jaar en dag werd en wordt de Sint van Velp door gezinnen uitgenodigd om langs te komen. Naast het spelen in het openbaar is de intimiteit van het huisgezin een geweldige belevenis, ook voor de Sint zelf. Ieder bezoek is weer een klein toneelstuk à l’improviste. Van met kinderen, ouders en grootouders volgepakte woonkamers naar een gezin met één kind is steeds weer een uitdaging. Feilloos voelen St. Jan en zijn medespelers Romeo en Pedro, die al vijftien jaar met hem optrekken, iedere situatie aan. Geholpen door de info van de ouders en de onschuld van de kinderen zelf wordt de traditie door zo’n huiskamerbezoek levend gehouden.

Volgens Huurman kan er niet gesjoemeld worden met de kwaliteit. Voor hemzelf ligt de lat hoog. Hoe echt kan Sinterklaas zijn? Hoe echt kunnen pieten zijn? In zijn jonge jaren, toen hij uitverkoren werd om als piet na de intocht mee te mogen naar de kinderafdeling van het Velpse ziekenhuis, werden al lessen geleerd voor de toekomst. Sint De Vries en later sint Melchior waren die voorbeelden. Aan zieke kinderen werd niet gevraagd naar hun ziekte of wanneer ze weer uit het ziekenhuis mochten. De belangrijkste les is: eenmaal in het pak bén je St. Nicolaas. ‘Ik ben Sinterklaas en kom maar bij mij’ in plaats van: ‘Kom ‘ns bij Sinterklaas’ in de derde persoon.

Kwaliteit zit niet alleen in de rol die gespeeld wordt. Ook aan het uiterlijk wordt bij Huurman thuis hard gewerkt. Zijn vrouw maakt en verzorgt de kostuums. Kragen en albe’s worden iedere dag gewassen, gesteven en gestreken. Het kostbare baardstel wordt jaarlijks bij een specialist in Haarlem gewassen en geonuleerd. Niet iedere hulpsint kan zich zo’n duur baardstel veroorloven, maar je kunt er wel voor zorgen dat het er netjes en verzorgd uitziet. Jan Huurman heeft het voortdurend over echte pieten, die overigens wel ‘zwart’ genoemd worden, maar bij hem al wel 20 jaar dat niet meer zijn. Ook oorringen, roe en dikke rode lippen zijn al lang geleden in de ban gedaan. De pietendiscussie is een zaak van de media, niet van de mensen. "Mijn klanten vragen alleen om echte pieten. En ‘echter’ kun je bij mij niet krijgen."

Behalve zijn eerste pietenpakje, liggen op zijn zolder nog meer kostuums, pruiken, mijters en staven. Rollenspelers van bedrijven, scholen en verenigingen kunnen alles voor hun sinterklaasfeest huren. Alles van dezelfde hoge kwaliteit als voor zichzelf. Overigens worden de spullen niet zomaar meegegeven. Bij Huurman kan alleen gehuurd worden inclusief het schminken. In het verleden volgde hij een grimeuropleiding. Zijn klanten zijn dan ook erg tevreden over het totaalpakket dat wordt geleverd.

Door zijn jarenlange drieweekse baan is de anonimiteit jammer genoeg een beetje verdwenen. Als de Sint incognito door Velp loopt of fietst, wordt er soms geknipoogd, meesmuilend geknikt of fluistert een ouder een ongelovig kind snel iets in het oor. Maar hij is blij dat het geheim geheim blijft. Het is ook daarvan genieten, want wie weet kan het maar zo zijn, dat nu na 50 jaar dit vak te hebben uitgeoefend, die vader of moeder lang geleden zelf vol verlangen voor de Sint van Velp heeft gestaan. - foto: Han Uenk