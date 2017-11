Naar school dankzij Eerbeekse Kledingbeurs

EERBEEK - De stichting kinderkledingbeurs (SKKB) heeft weer veel donaties aan goede doelen gedaan in de vorm van kleding of geld. Er werd kleding geschonken aan kledingbanken in Apeldoorn, Epe en Eerbeek. Ook werden donaties gedaan voor babymelk, schooluniformen en lunch op school voor drie verschillende organisaties in Tanzania.

Jolien Roetman van de kledingbeurs is in Tanzania naar Mwembe geweest (foto). Daar kan een groep van 50 kinderen dankzij de steun van de SKKB naar school. En de Eerbeekse organisatie heeft ook een donatie gedaan voor twee naaimachines in India en voedsel- en kledingpakketten in Roemenië.

De SKKB wil ook in de komende feestmaand veel verkopen - dat ze met de opbrengsten goede dingen doen heeft u hierboven al kunnen lezen - en houdt daarom verschillende aantrekkelijk kortingsacties. Deze acties worden vermeld op facebook en de website www.skkb.nl.

Op de dinsdag heeft de SKKB de openingstijd uitgebreid, ze zijn nu open van 09.30-15.30 uur. Op woensdag 29 november wil de SKKB kinderen de gelegenheid geven zich te laten schminken en tegen een kleine vergoeding kan er gegrabbeld worden.

Kijk voor meer nieuws over de goede doelen die gesteund worden en voor daarvan foto’s op www.skkb.nl.