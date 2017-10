Man aangehouden na schietincident in Loenen

LOENEN - De politie heeft maandagochtend in Loenen een man aangehouden na een schietincident in een gebouw van Kasteel Ter Horst aan de Hoofdweg. Bij het incident is verder niemand gewond geraakt.

Omstreeks 10.45 uur werd de politie gealarmeerd voor een conflict op het adres aan de Hoofdweg. Volgens de eerste informatie zou er iemand gedreigd hebben met een wapen. Toen agenten ter plaatse waren hoorden ze dat er kennelijk een schot gelost werd. In het gebouw waren op dat moment meerder personen aanwezig die in veiligheid konden worden gebracht. Agenten kregen vrij snel contact met de man met het wapen en wisten hem daarna te ontwapenen en aan te houden. De politie heeft het pand afgezet voor onderzoek. Voor de bezoekers is opvang georganiseerd.

Enkele uren later maakte de politie melding van het feit dat de aangehouden persoon, een 57-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is. Toen de politie arriveerde, stond de man op het dak. Het wapen lag elders in het pand en werd later gevonden op aanwijzing van het de man. Over zijn motief is nog niets bekend.