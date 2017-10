Wild eten in de Heideroos in Eerbeek

EERBEEK – Restaurant De Heideroos gaat op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november voor de zevende keer de jaarlijkse wilddagen houden, met een voortreffelijk wildbuffet in een sfeervolle ambiance en met live-muziek van Dave Goedman.

Door het enorme succes van de afgelopen jaren worden er ook dit jaar weer drie dagen georganiseerd om aan de grote vraag met gasten te kunnen beantwoorden. Het Partycentrum is compleet omgetoverd in een sfeervol herfstdecor. Tevens komt valkenier Reinier de Vries met zijn roofvogels zoals uilen en buizerds op bezoek. Ook zijn er optredens van Jachthoornblazers.

Dat een bezoek aan Restaurant De Heideroos altijd een avond lang genieten betekend, is bij velen inmiddels bekend. Daarnaast heeft De Heideroos ook faam gemaakt als “het wildrestaurant uit de regio” met ieder jaar weer een ruime menukaart met diverse wildspecialiteiten. In het Partycentrum van De Heideroos presenteert de keukenbrigade een luxe en uitgebreid wildbuffet met voor- en hoofdgerechten van het lekkerste wild.

Ook de niet-wildliefhebbers zijn welkom want voor hen zijn er genoeg heerlijke vis- en vleesgerechten. Na het hoofdbuffet kan iedereen ook nog genieten van een uitgebreidt dessertbuffet.

De gasten zijn welkom op vrijdag vanaf 18.00 uur, zaterdag vanaf 17.00 uur en op zondag vanaf 16.00 uur. Deelname alleen op reservering. Veel gasten die het afgelopen jaar op dit evenement zijn geweest hebben toen direct al een voorboeking gedaan voor 2017 waardoor het aantal vrije plaatsen nu al beperkt is. Dus om teleurstelling te voorkomen adviseert De Heideroos op tijd te zijn met uw reservering. Voor reserveringen kunt u bellen met De Heideroos 0313-651253 of mailen naar info@heideroos.nl; www.heideroos.nl.