Beste Dierense straatkegelaars

DIEREN - Met een deelname van maar liefst 55 teams was de twintigste editie van het jaarlijkse Dierense Straatkegel Toernooi weer goed bezet. Deze kegelliefhebbers zijn met elkaar de strijd aan gegaan op de banen van het Kegelhuis Dieren aan de Veerstraat in Dieren.

Het toernooi vindt traditie getrouw plaats in de eerste twee weekenden van oktober. Met de 55 teams waren er maar liefst 220 deelnemers op de been. In de voorrondes werd gestreden om een plaats in de finale, welke zaterdagavond plaatsvond. Ieder team moest tijdens de voorronde in 80 ballen zoveel mogelijk hout (is omgevallen kegel) weten te scoren. De strijdlust en het enthousiasme van de teams zorgden voor een aantal spannende, gezellige en drukke avonden.

Het toernooi heeft grote bekendheid in Dieren maar ook in de regio. Veel teams komen al jaren traditiegetrouw naar dit evenement en daarnaast zie je ieder jaar weer nieuwe teams deelnemen. Door de jaren heen worden de prestaties steeds beter en groeit de onderlinge strijd. In de finale gooiden uiteindelijk de 20 beste teams. Inzet natuurlijk de eerste prijs. Maar ook voor de andere 19 teams waren er mooie prijzen te winnen. Bij kegelen gaat het om concentratie en techniek. Hard gooien geeft amper resultaat. Beheersing is het toverwoord.

In de finale werd fanatiek gestreden door de 20 beste teams. De strijd om de eerste plaats werd vanaf de eerste ronde beheerst door 3 a 4 teams. Na de laatste ronde was het duidelijk; het team 'Beter iets dan niets' mocht zich met 421 hout de winnaar van het toernooi noemen. Het verschil met de nummer 2 'Grof geschut' was slechts 3 hout. De ontlading bij de winnaars was enorm. In de afgelopen 20 jaar hebben zij vaak deelgenomen en dan nu, na een mooie strijd, eindelijk die felbegeerde eerste plaats. Derde werden 'De Mosterdboys'.

foto:

De dolblije winnaars, in het midden het winnende team 'Beter iets dan niets', rechts Grof Geschut (2e) en links De Mosterdboys, goed voor de 3e prijs.