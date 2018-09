Bronckhorst zoekt jeugdburgemeester

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst gaat op zoek naar een jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze kans als het hen leuk lijkt om alle kinderen van Bronckhorst te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente.

Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Burgemeester Marianne Besselink: “Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. We zullen bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester bijwoont het komende jaar samen optrekken."

De jeugdburgemeester gaat samen met de echte burgemeester naar de activiteiten en houdt soms een toespraak. De jeugdburgemeester wordt het aanspreekpunt voor kinderen in Bronckhorst. De kandidaat moet het leuk vinden om in de belangstelling te staan, goed en vlot spreken en open staan voor allerlei vragen en opmerkingen. De jeugdburgemeester wordt benoemd voor de periode november 2018 tot november 2019 en woont in dat jaar circa 5 bijeenkomsten bij. Daarnaast heeft hij of zij enkele gesprekjes met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven.

Kinderen uit Bronckhorst die het wel wat lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via een speciaal formulier op www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Dit kan tot 1 oktober. Een jury, die bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, wethouder van onderwijs Paul Hofman en raadslid Yoeri Klein Braskamp kiest de nieuwe jeugdburgemeester na een gesprek met maximaal vijf kinderen, die op basis van hun aanmelding worden uitgekozen. De gesprekken vinden plaats op 12 oktober 's middags in het gemeentehuis. Diezelfde middag wordt de uitslag ook bekend. De jeugdburgemeester wordt vervolgens tijdens de raadsvergadering van 8 november officieel benoemd en krijgt dan een speciale ambtsketen omgehangen.