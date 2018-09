Lancering digitaal platform Stichting Sportkompas

BRUMMEN - Het digitale platform van Stichting Sportkompas, bestaande uit een website en een Facebook- en Instagramkanaal, is live. Vanuit de (sport-)verenigingen en clubs kwam de vraag om sport, bewegen en gezondheid te verbinden middels één digitaal platform met als doel beter vindbaar en bereikbaar te zijn voor een ieder. Stichting Sportkompas heeft gehoor gegeven aan deze wens, met www.stichtingsportkompas.nl als resultaat.

Stichting Sportkompas is sinds 1 februari dit jaar actief en heeft als belangrijkste taak sporten, bewegen en gezondheid in de gemeente Brummen te stimuleren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met (sport)verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs. De website en de bijbehorende social media kanalen hebben als doel inwoners van de gemeente Brummen te informeren over de diverse mogelijkheden wat betreft sporten, bewegen en gezondheid. De website is een laagdrempelige manier om informatie op te zoeken, in contact te komen met de verschillende verenigingen, clubs, organisaties en overige sport- en gezondheidsaanbieders en om te kijken wat er allemaal georganiseerd wordt.

Alle (sport)verenigingen en clubs hebben een eigen pagina op de website, met daarop relevante informatie en de mogelijkheid om door te klikken naar de website van de betreffende aanbieder, en worden van harte uitgenodigd om hun activiteiten en bezigheden met de redactie te delen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat sporten, bewegen en gezondheid gemeentebreed aandacht krijgen en dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan: het digitale platform is er voor iedereen.