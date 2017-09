Apeldoornse Meerjaren-programmabegroting online

APELDOORN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, legt de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) voor de jaren 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Burgers, instellingen en bedrijven kunnen nog een officiële schriftelijke inspraakreactie op de voorstellen van Meerjarenprogrammabegroting indienen.

Die inspraakperiode sluit op vrijdag 6 oktober. Reactie zijn te richten aan de gemeenteraad van Apeldoorn t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Reageren kan ook per mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl., met vermelding van naam, adres, en woonplaats. De raadsfracties betrekken de schriftelijke reacties bij de discussie en besluitvorming over de meerjarenbegroting 2018-2021.

De Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 wordt behandeld tijdens de politieke markt van donderdag 26 oktober vanaf 19.00 uur. Op donderdag 9 november zal de raad ’s middags vanaf 14.00 uur de raadsbehandeling afronden met stemmingen over moties en amendementen en de vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting. Indien er wijzigingen in de behandelprocedure optreden, zullen deze via de gemeentelijke website bekend worden gemaakt. En omdat bij de behandeling van de Voorjaarsnota (Doorbraaknota) 2017 al een hoorzitting is gehouden, vindt er geen hoorzitting bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 plaats.

De complete stukken van de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 zijn te lezen en te downloaden op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl.