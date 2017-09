Een stukje historie

HUMMELO – Het Volksfeest in Hummelo is altijd één van de mooiste evenementen van het jaar. Behalve een hoop gezelligheid en leuke activiteiten staat het feest bol van de mooie tradities, die zorgvuldig in ere worden gehouden. Het slaan van het vaandel is er daar één van.

Op de woensdag van het Volksfeest trekt altijd een optocht van schutters en ruiters, bielemannen, vendeliers en muziek door het dorp. Ze maken een ronde langs de verschillende notabelen van het dorp, zoals de graaf, dominee en burgemeester. Op prominente plaatsen, tegenwoordig bijvoorbeeld het Rentmeesterhuis, de Spar, de kerk en Hyndendael, wordt het vaandel geslagen. De uit te voeren bewegingen zijn historisch bepaald en maken deel uit van een ceremonie die in heel vroeger tijden bedoeld was om de goden gunstig te stemmen. De bielemannen waren oorspronkelijk de bijldragers die symbolische obstakels uit de weg moesten ruimen, maar zijn heden ten dage grappenmakers die het dorp op stelten zetten.

Hoewel de ceremonie een eigentijds tintje mee heeft gekregen, klinkt nog steeds het Wilhelmus en is het hele dorp op tenminste één locatie present. Een mooi stukje traditie alvorens de rest van het feest losbarst.