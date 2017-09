Clubkampioenen De Laak

RHEDEN – De leden van RTC de Laak hebben onlangs de jaarlijkse Clubkampioenschappen gespeeld. Met 68 inschrijvingen en 71 gespeelde wedstrijden werd dit weer een groter evenement dan vorig jaar. Het was leuk om te zien dat zoveel veteranen zich hadden ingeschreven.

De Laak heeft genoten van vier dagen vol sport en gezelligheid. Andy ten Dolle verdedigde met succes zijn titel in het enkelspel voor de achtste keer op rij. Een mooi resultaat en een terechte clubkampioen. De overige winnaars zijn: Jongens enkel: Rik Snelder Gemengd dubbel: Marjolein Bruijning en Rudy Elberts Dames dubbel: Hannah Teunissen en Marjolein vd Kracht Herendubbel poule Nadal: Bob en Frans Meijer Heren dubbel poule Djokovic: Sander Slotboom en Wiebe Siegert Herendubbel poule Federer: Andy ten Dolle en Robert Jan van ’t Klooster Damesenkel: Marjolein Scholten Herenenkel: Poule best of the rest: Niels Liet Winnaarspoule: Andy ten Dolle.