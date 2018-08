Volkstuinen beschikbaar in Doesburg

DOESBURG - De volkstuinvereniging in Doesburg bestaat al sinds 1982 en heeft een leuk aantal tuintjes in Doesburg voor het kweken van eigen groente en fruit. De meeste mensen huren een volkstuintje voor het gezonde eten, maar het levert ook veel gezelligheid en leuke contacten op. Dit vindt de vereniging erg belangrijk en daarom worden regelmatig diverse tuingerelateerde activiteiten gehouden, zoals kookavonden en vergaderingen om ideeën met elkaar uit te wisselen. Het ligt in de verwachting dat er in het najaar weer een aantal tuintjes vrij komt. In totaal zijn er vier locaties: de Hoge Linie, de Ooij, de Bresstraat en de bolwerken.

www.volkstuindoesburg.nl of tel. 06 - 22206536