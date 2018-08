Fotograficamarkt in Doesburg

DOESBURG - Voor liefhebbers van fotografie en video is het al jaren vaste prik: de fotograficamarkt die elk jaar in augustus wordt gehouden in Doesburg. Ook zondag 19 augustus zullen er weer vele bezoekers naar het Hanzestadje komen om te snuffelen op kramen die staan opgesteld in de Meipoortstraat en Kerkstraat. De markt wordt al jaren georganiseerd door Roel Fokken. Hij begon ooit met een stuk of vijf kraampjes, maar dit keer telt de markt ruim 115 kramen, waarop alles te vinden is dat te maken heeft met fotografie en video. Er worden camera's en toebehoren verkocht in alle soorten en maten, gebruikt en gloednieuw, digitaal en analoog. De markt is gratis te bezoeken en duurt van 09.00 tot 16.00 uur.



www.fotograficadoesburg.nl