Nieuwe koningen

HOENDERLOO – Het Zomerfeest Hoenderloo is voorbij gevlogen, maar het dorp heeft vijf dagen in het teken gestaan van de kermis en de volksfeesten, georganiseerd door het Oranje Comité Hoenderloo. De kermis begon al op woensdag te draaien en het eerste grote evenement van de volksfeesten voor het dorp was op donderdag, het vogelschieten. Voor veel inwoners en oud-inwoners een droom om in ieder geval één keer tot schutterskoning gekroond te mogen worden. Die droom kwam bij de volwassenen uit voor Michiel van der Kuij, die de vogel het genadeschot gaf in het 320e schot. Bij de jeugd lag de vogel er toen al een tijdje af. Daar was Lars van Ark met het 179e schot verantwoordelijk voor.

Foto Rob Spelde