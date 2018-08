RHEDEN - Dinsdagmiddag heeft een brandje gewoed langs het talud van de Kanovijver in Rheden. Dat de regen de 24 uur daarvoor niet voldoende was om de droogte te doen vergeten blijkt dus maar weer. Een beetje wind en de zon wakkerden het vuurtje flink aan. Hoe het brandje is ontstaan is niet bekend, maar dat het uit zichzelf ontstond, lijkt uitgesloten. De brandweer heeft het brandje met twee waterstralen gedoofd.

Foto: Martin de Jongh