Koninklijke onderscheiding voor Loenenaar Reinder Groenhof

LOENEN – Reinder Groenhof (58) heeft donderdag uit handen van burgemeester John Berends de versierselen ontvangen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid van de Dorpsraad Loenen. De bijeenkomst vond plaats in eetcafé ‘t Ruifje, waar Groenhof was omringd door familie en bekenden.

Burgemeester Berends voerde hier het woord. Hij vertelde hoe het leven van de Loenenaar en zijn gezin na oktober 2016 geheel op zijn kop stond. Een vreselijk ongeluk overkwam hem, met als gevolg een dwarslaesie. Iedereen om hem heen was geraakt en geschrokken. Dit ongeluk heeft grote impact gehad. Door het ongeluk kon hij veel taken niet meer doen, werk en reizen. Berends tot Groenhof: “Jouw gedrevenheid was niet verdwenen. Met veel vuur praatte je over je werk bij Sonac. Met jouw kennis en kunde ben je als persoon en kennisdrager, ondanks je handicap nog steeds van onschatbare waarde”.

De burgemeester schetste de grote verdienste van Groenhof voor de Loenense samenleving. Vanaf 2008 was hij bestuurslid van de Dorpsraad Loenen en vanaf 2013 voorzitter. Groenhof gaf volgens Berends aan deze functie een bijzondere invulling, met daarbij een brede uitstraling naar heel Loenen. In 2015 was hij ook een van de initiatiefnemers en inspirator van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen. Deze stichting streeft naar de herplaatsing van een uitkijktoren in de Loenermark. Wat langer geleden was Groenhof lange tijd voorzitter van de jongerenvereniging Spritshz. Hij bereikte veel voor de Loenense jeugd.

Vanuit zijn werk bij Sonac was hij altijd erg betrokken bij de werkgelegenheid in Loenen. Daar maakte hij zich sterk voor. Ook in gesprekken met de gemeente Apeldoorn. Volgens Berends zijn mensen als Groenhof hard nodig om de leefbaarheid in stand te houden.

Vanaf 1998 was Groenhof in dienst als vrijwilliger bij de brandweer in Loenen. Hij volgde veel opleidingen voor manschap en chauffeur. Berends: “Al die jaren was je een enthousiaste en gemotiveerde collega. De onderlinge kameraadschap is voor jou en vele brandweerlieden essentieel geweest in de verwerking van ernstige ongevallen. En nu zijn ze er voor jou!”.

Berends liet weten grote waardering te hebben voor zijn tomeloze inzet voor de verenigingen, de ondernemingen en de bewoners van Loenen. Ook na zijn ernstige handicap bleef hij zich met dezelfde energie inzetten. Berends: “Nu neem je afscheid van de Dorpsraad, afscheid van Loenen. Heel bewust en weloverwogen. Reinder; groot respect voor jou!”

De burgemeester vond het een grote eer om te mogen meedelen dat het de koning had behaagd Groenhof te benoemen als Lid in de orde van Oranje Nassau. Berends mocht de onderscheiden Loenenaar de versierselen opspelden en bloemen voor echtgenote Esther.

Groenhof liet weten blij verrast te zijn. Hij was naar deze plek gelokt na een tochtje door Loenen waarbij een speciale ‘Reinder Groenhofbank’ op De Kempe was onthuld. Het deed hem goed zoveel bekenden te zien. Hij vond het bizar om dit nog mee te mogen maken te midden van allen die hem dierbaar zijn.

De onderscheiden Loenenaar Reinder Groenhof is diep getroffen door zoveel huldeblijk door gemeente, dorpsgemeenschap en vrienden