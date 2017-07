Heerlijke jubileumversie DBB

DOESBURG - Tijdens de opening van de 50e editie van Doesburg Binnenste Buiten regende het, maar dat is vaak zo. Echter de vrijdag was het ook een heel regenachtige dag. Een natte start van de 50ste editie van het evenement.

De activiteiten van Pluvius mochten de pret echter niet drukken, want zo gauw het droog was kwamen de bezoekers weer de braderie op. Natuurlijk wilde niemand de vele straat artiesten missen die overdag voor een vrolijke noot zorgden. En over vrolijke noot gesproken: de dweilbands zorgden hier ook nog extra voor. ’s Avonds waren er de bands die op de Markt, oftewel het pleinfeest van Alfun, bij de Waag en bij DuMidi optraden. Zaterdag was het ronduit schitterend weer voor een braderie. De dag begon ’s morgens voor de kleintjes met de befaamde clowntjes optocht. De percussiebands die de hele middag rondtrokken waren ook het horen en bekijken waard. Om vijf uur de afsluiting in de Koepoortstraat en dan is Doesburg Binnenste Buiten weer afgelopen. Maar… dit jaar ging het ’s avonds nog heel gezellig door, want op het pleinfeest traden diskjockeys op en de klapper van de avond was het optreden van Maan. Bij de Waag was het ook super druk omdat daar de the Jibs speelden. Bij DuMidi was het Saint n Sinners die het publiek bezig hield. Al met al vier fantastische dagen. - foto: Hanny ten Dolle