De lange weg naar de Windmill Cup

VELP - De Windmill Cup, het internationale tennistoernooi voor topjeugd t/m 14 jaar, is van start gegaan. Nog niet met de wedstrijden, want die beginnen maandag om 9.00 uur, maar wel met de sign-in voor de spelers in de kwalificatie. Het was een drukte van belang bij de tafel van de referee en toernooileider.

Veel deelnemers hebben er vanwege het begin van de zomervakantie en de enorme regenval, eindeloos over gedaan om op Tennispark Beekhuizen in Velp te komen.

Mustapha el Natour uit Libanon (foto) heeft nog meer z’n best moeten doen om mee te kunnen doen aan dit toernooi. Het verkrijgen van een uitreisvisum is niet overal vanzelfsprekend en er is uitgebreid gelobbyd bij de ambassades om dit tijdig voor elkaar te krijgen. Gelukkig is dat net gelukt en speelt hij vandaag zijn eerste wedstrijd. Bij de deelnemers zitten ook getalenteerde spelers uit Gelderland. Zo speelt Thom Hermans een thuiswedstrijd, want hij tennist al op Beekhuizen. Daarnaast doen ook Justin van Amerongen uit Wijchen en Demi Huisman uit Groenlo mee.

De wedstrijden bij de Windmill Cup zijn vrij toegankelijk en het totale programma en het verloop van de partijen staat op www.windmillcup.com.