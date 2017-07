Vuil wegwerken tunnelgebied Dieren

DIEREN - In het nog te bouwen tunnelgedeelte voor Traverse Dieren, pal tegenover het Stationsplein, bevindt zich een verontreiniging van het voormalige Van Gend en Loos-complex. Die moet gecontroleerd verwijderd worden onder supervisie van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Zodra er in dat gebied gewerkt wordt, behoort hinder van geur tot de mogelijkheden. De grootte van het verontreinigde oppervlak, de eigenschappen van de vrijkomende stoffen en de weersomstandigheden bepalen de mate van de geurhinder. Pas in oktober gaat de aannemer van Traverse Dieren aan de slag met het ontgraven van dat gebied. Omwonenden krijgen een uitnodiging voor een aparte informatieavond over dit onderwerp.