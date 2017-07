Muziek in de klas gelsaagd

DIEREN - In het kader van promotie van muziek zijn basisschool De Vlinder en het Dierens Harmonie Orkest (DHO) van 19 juni tot 12 juli een samenwerking aangegaan in projectvorm onder de naam Muziek in de klas. Het project kan nu al als zeer geslaagd worden beschouwd. De kinderen zijn super enthousiast. Per groep is toegewerkt naar een muzikale finale tijdens het jaarlijkse open podium.

Vanwege het zeer slechte weer op 12 juli was, dankzij de bereidwilligheid van de Ontmoetingskerk, het schoolplein van basisschool De Vlinder ingeruild voor de grote zaal van de kerk. Deze zaal was bomvol gevuld met honderden kinderen en ouders . Het werd een goede afsluiting van een zeer geslaagd project.

Ook een andere school in Dieren heeft inmiddels belangstelling getoond voor het project Muziek in de klas. Naar verwachting wordt dit project in het voorjaar van 2018 uitgerold. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het landelijke initiatief Muziek Impuls en het RIQQ - Foto Aart van Raalte.

www.dhodieren.nl