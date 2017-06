Geslaagde Motorrun

Dit jaar werd voor de zevenentwintigste keer weer de motorrun gereden voor mensen met een beperking. Motorrijders en deelnemers genoten van een heerlijk dagje met een mooie rit door de omgeving.

De Motorrun Doesburg wordt georganiseerd door de stichting IVG en scholengemeenschap Het Rhedens te Dieren. Het is een compleet verzorgde dag, waar meer dan honderd motorrijders, zijspanners, trike-rijders en dergelijke een dagje optrekken met iemand met een beperking. Het doel is een bijdrage leveren aan integratie van deze mensen. Door dit te koppelen aan een gezellige dag, gaat dat spelenderwijs.

De start was bij het Rhedens in Dieren waar de motorrijders en gasten aan elkaar gekoppeld werden. Niet alle rijders nemen iemand mee, want er is een aantal motoren nodig die als verkeersregelaar fungeren om alles veilig te laten verlopen. Ook de politie doet hier aan mee en rijden op motoren mee voor extra veiligheid.

Na de start ging het richting Doesburg en dwars door de stad, waar de deelnemers toegezwaaid werden door de vele mensen die kwamen kijken. Hierna ging het richting Hoenderloo en Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar de lunchpauze was en daarna terug naar Giesbeek en Rhederlaag, waar een heerlijke barbecue wachtte. Gelukkig werkte het weer mee en was het weer een grandioze tocht, die door de vele vrijwilligers, zowel organisatie als motorrijders, mogelijk werd gemaakt. De gasten kijken hier maanden naar uit en hebben het na afloop nog maanden over deze fantastische tocht op de motoren.