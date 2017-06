Buurttuin Zwarteweg Rheden officieel open

RHEDEN - Ruim twee jaar na het eerste overleg met de buurt aan de Zwarteweg gaat op 24 juni de eerste buurttuin in Rheden open voor publiek. Wethouder Ronald Haverkamp opent om 11.00 uur de buurttuin aan de Zwarteweg officieel. Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn al vanaf 10.30 uur welkom bij de feestelijke opening van de tuin.

Tussen 10.30 uur en 12.30 uur zijn er rondleidingen door de tuin. Er is koffie en thee met wat lekkers en voor de kinderen leuke activiteiten en een spannende wedstrijd. Met een plantenverkoop proberen de vrijwilligers de kas van de buurttuin te spekken.

In mei 2015 riep de gemeente Rheden de buurtbewoners bij elkaar met de vraag welke wensen er leefden voor het braakliggende stuk grond van ongeveer 1100 vierkante meter aan de Zwarteweg (voorheen nummer 6). Parkeerplaatsen en een buurttuin waren de twee opties met de meeste stemmen. Met hulp van de gemeente Rheden konden beide opties uitgevoerd worden.

Een groep vrijwilligers vormde een tuincommissie en maakte een plan voor de inrichting van de tuin. Het moest een natuurvriendelijke tuin worden, waar ook voor de buurbewoners genoeg te beleven valt. De gemeente Rheden nam het voortouw en liet de grond gebruiksklaar maken, terwijl een aantal vrijwilligers aan de slag ging met het verzamelen en kweken van honderden bijen- en vlinderplanten.

Afgelopen februari was het terrein eindelijk gebruiksklaar en kon het inplanten beginnen. De gemeente leverde struiken en bomen en zaaide het gras in. Het resultaat is een prachtige tuin met borders vol vlinder- en bijenplanten, een pluktuin en een moestuindeel. Op het grote grasveld met zandbak kunnen kinderen heerlijk spelen.

Nog niet alles is klaar. De komende maanden wordt de tuin verder ingericht. Mensen die interesse hebben om mee te helpen kunnen contact opnemen met Mieke Hendriks via e-mail.

zwarteweg6@gmail.com.