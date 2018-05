Normaal vereeuwigd in brons

HUMMELO - Dat Hummelo trots is op Normaal, was natuurlijk al duidelijk, maar sinds afgelopen donderdag is het voor iedere bezoeker te zien. Op de centrale parkeerplaats in het dorp staan de mannen levensgroot in brons vereeuwigd. Hummelo is een mooi monument rijker.

Onder grote belangstelling is het beeld, van de hand van kunstenares Lia Krol, onthuld door Bennie Jolink, Ferdy Joly, Wim ter Horst en Irma Manschot, de weduwe van Jan Manschot, de overleden drummer van Normaal. Na het officiële moment werd het een nog een mooi muzikaal feestje met muziek van onder andere de heren zelf en de Anhangerschapsband.