Stem op leukste Tiny Forest

RHEDEN - De gemeente Rheden heeft inwoners om ideeën gevraagd voor de aanleg van een Tiny Forest, een klein stukje groen met een bepaald doel, liefst midden in een woonwijk. Uit alle inzendingen zijn uiteindelijk drie concrete ideeën overgebleven. Inwoners van de gemeente mogen hun stem uitbrengen op het plan dat zij het liefst verwezenlijkt zouden zien.

Buurtbewoners Didi Gerrits en Katja Petersen zouden samen met BSO en OBS de Wensvogel graag een Tiny Forest zien op de groenstrook tussen de Geitenbergweg en Fazantlaan. "Er zijn hier veel buurt- en BSO-kinderen die graag buiten komen. Wij zien graag een natuurlijke speelplek, met mogelijkheden tot een buitenlokaal, om kinderen meer bewust te maken van de natuur."

Een groep omwonenden van de zuidflank Rheden heeft zich verenigd in Team Junglehoek. Dit gebied is in ontwikkeling. "Met verschillende kleine ingrepen wordt de beleving van dit bijzondere gebied vergroot." Het team ziet graag een centraal dorpspark, waarbij verschillende functies worden verbonden door een wandelpad. Welke elementen er komen, willen de initiatiefnemers overlaten aan de toekomstige gebruikers. Wel willen zij graag een blotevoetenpad.

Basisschool 't Schaddeveld in Dieren zou graag een binnentuin creëren, waar de kinderen mede verantwoordelijk voor zijn en daarnaast liefst nog een mogelijkheid om de natuur te beleven op en bij het plein. De school wil een natuurlijk speelterrein met buitenlokaal. "We vinden het belangrijk dat de kinderen in onze wijk een uitdagende en spannende speelplek hebben, waar ze kunnen genieten en leren van de natuur."

Iedereen kan via rheden.nieuws.nl stemmen op zijn of haar favoriete Tiny Forest. De stemronde start 15 mei en sluit op 29 mei. Het is de bedoeling dat het Tiny Forest eind dit jaar wordt aangeplant. De initiatiefnemers nemen zelf het onderhoud op zich, liefst samen met buurtbewoners.