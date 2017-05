Actie voor lijn 29 gaat door

RHEDEN - Door de afschaffing van lijn 29 op de zaterdag zijn veel mensen hun mobiliteit op die dag kwijt. Vooral ouderen en minder validen. Voorheen kon men op die dag even een dagje naar de stad. Na protest van de actievoerders, is de gemeente Rheden met het plan gekomen om op die dag een Flexbusje in te gaan zetten. “Maar hiermee zijn we er nog niet”, aldus de actievoerders.

“Dit busje is al wat, maar wat dacht u van de prijs? Voor mensen die het niet breed hebben, is dit nog steeds geen passende oplossing. Nu is de gemeente van plan om de Flex Bus op proef te laten rijden tot september, en dat er dan verder naar gekeken zal worden. Ziet u ook maar nadelen van zo’n Flex Bus, mail het dan aan

oliviermareschal026@gmail.com en ronbaars@live.nl”. Zij zorgen voor de rest. Zij gaan net zo lang door tot lijn 29 op zaterdag vervangen is door een vervoersmiddel dat voor iedereen toegankelijk en vooral betaalbaar is.

Wie tot die tijd toch gebruik wil maken van de Flexbus kan ritten regelen in de Breng Flex App, via tel. 088 - 6000965 of neem een kijkje op www.brengflex.nl. De kosten bedragen 3,50 euro per rit.