Staande ovatie voor KDO

BRUMMEN - Toneelvereniging KDO Eerbeek heeft vier geslaagde voorstellingen gegeven. Meer dan zeshonderd toeschouwers genoten in Concordia in Brummen van het komische stuk Iesvereniging Kris Kras. Het decor was de kantine van de ijsvereniging, waar vele hilarische momenten de revue passeerden. Het omroepen van de kantinebeheerder zorgde voor vele lachsalvo's, evenals de beademing van de bewusteloze eigenaar van de ijsbaan. Zelfs het Rode Kruis was actief op het toneel, maar de medewerkster was niet zo handig en verbond zo ongeveer alle ledematen. Er werd heel wat afgelachen dit weekend.

KDO gaat zich weer voorbereiden op een volgende voorstelling. Zin om mee te spelen of te helpen met decor bouwen en op- en afbouwen? Bel dan met Joke Brouwer, tel. 06-2701849.