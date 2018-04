Veel beweging in winkelbestand Loenen

LOENEN – In Loenen zijn de laatste jaren diverse zaken gesloten. Helaas raken hierdoor steeds meer Loenenaren verstoken van bedrijven om inkopen te doen of woonservices te verlenen. Enkele ondernemers zijn echter ook in Loenen gestart met een nieuw bedrijf. Zowel de Loenense Ondernemersvereniging Lomivé als de Dorpsraad Loenen doet er alles aan om in dit dorp een goed ondernemersklimaat te scheppen. Helaas is de trek naar de buurtdorpen en steden te groot. Daarbij is er ook concurrentie van het kopen via internet.

Na het sluiten van Sigarenmagazijn Elzenaar volgde de opheffing van modewinkel Gerjo. Ook de emaillewinkel, gevestigd in de voormalige slagerij, sloot vorig jaar. De Groenshop aan het Hameinde redde het ook niet.

Pizzeria De Veluwe, die zich vanuit Eerbeek wegens de afbraak van het pand Spoorzicht vestigde in de voormalige dames- en herenmodezaak, sloot plotseling nadat de politie hier een inval deed.

Menigeen betreurt ook de beslissing van de familie Klomp om de IJssalon aan de Eerbeekseweg te sluiten. Hier geen verkoop meer van zelfbereid ijs, maar nog wel gaat Wim Klomp zijn ijs verkopen bij de waterval waar deze familie generaties lang present is. Ook dierenvoederwinkel Het Molenhuis, al generaties lang gevestigd in de oude korenmolen, sloot vorig jaar de winkeldeur. Ook de Kringloopwinkel in het Neuteboompand heeft kort geleden Loenen verlaten om te verhuizen naar het pand aan het Kanaal in Lieren.

Toch worden de panden na enige tijd meestal weer ingevuld. In de emaillewinkel vestigt zich binnenkort Inumo Wonen en Design. Hier kunnen houten meubelen en wanddecoraties gekocht en, indien via internet besteld, worden afgehaald.

In het pand waar voorheen modehuis Gerjo was gevestigd komt binnenkort de dagbesteding van cliënten van Pluryn. Ook kreeg Kringloopwinkel De Waterlelie, die zich vestigde in de kassen aan het Hameinde, een fikse uitbreiding. Tevens zijn er grote plannen voor de volledige restauratie van restaurant Den Eikenboom.

En er is nog meer goed nieuws. In de voormalige Ria-bar is Eetcafé Zilven vertrokken en De Kroeg heeft zich hier onlangs gevestigd. Deze nieuwe zaak, een gezellige 'bruine' kroeg met vrolijke stemming, doet het prima en is vooral in trek bij jongeren uit Loenen en Eerbeek.