Allerlaatste bingo

HALL - Voor de laatste maal was zaal Bello in Hall zondagavond gevuld met bingoliefhebbers. De belangstelling voor de maandelijkse bingoavonden, waarvan de opbrengst is voor de jeugd van voetbalvereniging SHE, loopt terug en dat heeft het bingoteam doen besluiten de bingokaarten aan de wilgen te hangen. Geen makkelijke beslissing, want de bingo werd al 34 jaar georganiseerd. In de loop der jaren hebben meer dan 12.000 spelers meegedaan aan het kansspel met de balletjes.

Gelukkig werd deze laatste avond nog druk bezocht en konden de aanwezigen met geluk nog één keer uit volle borst 'Bingo!' roepen.