Rondweg Loenen blijft een heet hangijzer

LOENEN – Op de goed bezochte jaarvergadering van de vereniging Dorpsraad Loenen in het Dorpscentrum De Brink, kwamen een aantal Loenense zaken aan de orde. Een heet hangijzer blijft de rondweg om Loenen. Al veertig jaar wordt gesteggeld over het drukke doorgaande verkeer over de Eerbeekseweg en Beekbergerweg.

Waarnemend voorzitter Willem de Zanger liet weten dat er gewerkt wordt aan een nieuw plan, waarin de industrie en belangenverenigingen van de betreffende dorpen zich kunnen vinden. Het wachten is nog op de uitspraken van de provincie.

Op de vergadering werd wel aangedrongen een oversteekplaats te maken ter hoogte van De Spar. Het oversteken voor bezoekers is nu erg gevaarlijk. Ook werd geklaagd over het te hard rijden op de Horstweg. Een verkeersdrempel of wegversmalling lijkt ook geen oplossing te zijn. Menigeen vindt dat de snelheden wel meevallen.

De Dorpsraad is (na vele jaren) bijzonder tevreden over de bouwactiviteiten in Loenen. Na de bouw van de appartementen in de gebouwen Sulvada en De Leeuwenburght, wordt er nu gewerkt aan het Ruijterhuys, dat in de startblokken staat. Ook komen er zo'n veertig woningen aan ‘t Hameinde. Thans is men bezig met archeologisch onderzoek op dit terrein van de voormalige bloemenkwekerij. Sporen van vroegere bewoning wordt bij deze graafwerkzaamheden in kaart gebracht. Op 19 april kan men hier komen kijken. Ook komt de tweede fase van Sulvada aan Het Middenpad in beeld.

De Zanger kon vertellen dat er nu eindelijk gebouwd gaat worden op het industrieterrein aan Het Kieveen. Het ziet er naar uit dat naast Sonac zich een bedrijf gaat vestigen. De voorzitter hoopt dat er snel meerdere bedrijven volgen. Te veel jaren zijn al verloren gegaan door allerlei bezwaren.

De ouderen uit Loenen krijgen weer een uitstapje aangeboden. Door samenwerking van verschillende verenigingen wordt er op 12 mei een tocht gemaakt.

Penningmeester Janneke Tabor – van Oorspronk werd weer in haar functie herkozen.